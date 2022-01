tornato a sentirsi uno importante Morata si ricarica | gol per il futuro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : tornato sentirsi

Tutto Juve

Si dice spesso che Alvaro Morata per rendere al meglio abbia bisogno didesiderato, coccolato, quasi in famiglia. Lui stesso aveva confermato, prima a parole poi con i fatti, di aver ritrovato la vecchia verve rientrando nell'ambiente juventino. In questo senso ......mi ha raccontato di aver fatto un sogno bellissimo - racconta Valentini - che tutto era... la Coperta morbida, un gioco che Dora ricorda dall'infanzia, uno spazio caldo in cuisicuri e ...Su Gazzetta: È tornato a sentirsi uno importante. Alvaro si ricarica: gol per il futuro. Decisivo a gennaio dopo la chiamata del Barça: nelle sfide ...GF Vip, Alfonso Signorini riprende Alessandro Basciano: "Non è il massimo da sentire" Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, nella nuova puntata del GF ...