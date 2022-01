Sanremo 2022 | tre ospiti internazionali per Amadeus | dopo Cremonini | Zalone e Maneskin | ecco chi sono

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il Festival ditornerà ben presto in televisione a tenerci compagnia: il grande evento andrà in onda fra meno di due settimane eha iniziato a svelare chi saranno i suoi super. Leggi anche:, Aka7even positivo al Covid: come sta? Che succede adesso? Squalificato dal Festival? Ultime news...

RollingStoneita : #Amadeus l’ha annunciato al Tg1: «Saranno protagonisti assoluti della prima serata». La band, in collegamento da Lo… - IlContiAndrea : #Sanremo2022, #Aka7even positivo: “Sto bene”. Il cantante in gara al Festival @FQMagazineit - Agenzia_Ansa : 'Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto… - jalissetribu : RT @Jalisseofficial: COMUNICATO STAMPA “E' proprio questo quello che ci manca” il 25° brano dei Jalisse presentato al Festival di Sanremo… - dany_tucci : RT @MennilloMPatric: @OndeFunky E a proposito di #Sanremo2022 sarebbe stupendo se ci fosse @Carone_Official a ricordare il decennale di #Na… -

Ancor prima di partire, l'edizione 2022 di Sanremo si trova a fare i conti con il primo caso di positività tra i cantanti in gara e deve tra l'altro, anche fare i conti con la possibile assenza di Fiorello. A quanto pare infatti, il ...Monica Maggioni, direttrice del Tg1, condurrà la maratona per l'elezione al Quirinale in uno speciale di 6 ore. Stop ai programmi di Rai1. Manca davvero pochissimo al Festival di Sanremo 2022, ma chi saranno i super ospiti del grande evento? I dettagli all'interno!