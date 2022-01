Roma e i Marchini | una storia in mostra

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 gennaio 2022) Un’altra, un’altra epoca, uno spirito e una cultura differenti. Una bellezza che continua ad esserci, ma che in parte è stata danneggiata, persino dimenticata. Siamo nella splendida e rinnovata Accademia di San Luca, dietro Fontana di Trevi, a pochi passi da via del Tritone: una Capitale come quella vista e riprodotta dal pennello di Francesco Trombadori – da Ponte Garibaldi a Ponte Fabricio fino a Piazza del Popolo, tre oli su tavola dipinti tutti nel 1955 – unacosì pulita e così vuota l’abbiamo potuta vedere (ma non vivere) soltanto durante il Covid. Lo stesso dicasi del piazzale Flaminio realizzato da Carlo Socrate nel 1947, dei Paesaggini di Mario Mafai o dei tetti di via Leonina con quei tipici colori accesi riprodotti da Renato Guttuso. Loro, assieme a molti altri, quellal’hanno amata e ...