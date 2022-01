Quarta dose vaccino: “Attualmente, non ci sono prove della sua necessità nella popolazione generale”, afferma l’esperto Ema (Di martedì 18 gennaio 2022) “La somministrazione ripetuta di dosi booster del vaccino anti-Covid con intervalli molto brevi potrebbe ridurre il livello di anticorpi che possono essere prodotti ad ogni somministrazione. Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito e che hanno ricevuto già tre dosi, sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie prendessero in considerazione la somministrazione di una Quarta dose”. Così il responsabile per i vaccini dell’Agenzia europea del farmaco Ema, Marco Cavaleri, commentando in video con la stampa il suo parere rispetto ad una eventuale Quarta dose. Cavaleri (Ema): “Attualmente, non ci sono prove della necessità di una Quarta dose ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) “La somministrazione ripetuta di dosi booster delanti-Covid con intervalli molto brevi potrebbe ridurre il livello di anticorpi che posessere prodotti ad ogni somministrazione. Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito e che hanno ricevuto già tre dosi, sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie prendessero in considerazione la somministrazione di una”. Così il responsabile per i vaccini dell’Agenzia europea del farmaco Ema, Marco Cavaleri, commentando in video con la stampa il suo parere rispetto ad una eventuale. Cavaleri (Ema): “, non cidi una...

