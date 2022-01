Prova catering… o prova di forza!

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 18 gennaio 2022) Lacatering rappresenta una delle tappe cruciali verso le nozze. D’altronde di ogni matrimonio si racconta soprattutto questo: ho mangiato benissimo. Oppure: ho mangiato malissimo. Ricordo matrimoni, ai quali ho partecipato da invitata, dove tutto è stato perfetto, ma ho praticamente digiunato. Cibo freddo o scadente, porzioni minuscole, piatti approssimativi. Al contrario ricordo matrimoni molto semplici, senza alcun tipo di sfarzo, durante i quali però mi sono leccata piacevolmente i baffi. E sono quelli – secondo me – riusciti meglio! Insomma un catering di livello, che sia in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli invitati, è di fondamentale importanza. Per questo bisogna scegliere con molto cura… e con molti assaggi!!! Il passaparola La villa nella quale ci sposeremo ci ha proposto una lista di ben 7 catering! Chiaramente non ...