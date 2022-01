Neve Campbell: "Ecco perché ho deciso di dire a mio figlio che è stato adottato fin dall'inizio" (Di martedì 18 gennaio 2022) Neve Campbell ha recentemente spiegato che cosa si cela dietro alla sua decisione di dire fin da adesso a suo figlio di tre anni che è stato adottato. Neve Campbell si è aperta a proposito del tema dell'adozione con il figlio di 3 anni: durante una sua recente apparizione presso il The Kelly Clarkson Show, la star di Scream, 48 anni, ha spiegato perché ha detto a suo figlio Raynor di essere stato adottato da lei e dal marito JJ Feild "fin dall'inizio". "Ho letto molto a riguardo. Ripenso ai tempi in cui eravamo soliti pensare 'Tenetelo per voi e ditelo ai bambini quando hanno 21 anni, così la loro intera realtà va in pezzi', il che ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022)ha recentemente spiegato che cosa si cela dietro alla sua decisione difin da adesso a suodi tre anni che èsi è aperta a proposito del tema dell'adozione con ildi 3 anni: durante una sua recente apparizione presso il The Kelly Clarkson Show, la star di Scream, 48 anni, ha spiegatoha detto a suoRaynor di essereda lei e dal marito JJ Feild "fin". "Ho letto molto a riguardo. Ripenso ai tempi in cui eravamo soliti pensare 'Tenetelo per voi e ditelo ai bambini quando hanno 21 anni, così la loro intera realtà va in pezzi', il che ha ...

Advertising

GianlucaOdinson : Scream: Neve Campbell e David Arquette parlano dei loro primi film horror che hanno visto - badtasteit : #Scream: #NeveCampbell e #DavidArquette parlano dei loro primi film horror che hanno visto - dreamerxfangirl : RT @GiornoMarmotta: In uscita oggi anche il quinto capitolo della saga horror 'Scream'. Nel cast c'è spazio pure per i vecchi protagonisti… - dreamerxfangirl : RT @TrueLoveDany: La mia felicità in #Scream è scoprire che Sidney è sposata con Mark. Ossia Neve Campbell è sposata con Patrick Dempsey...… - ptrckpccnn : Neve Campbell tu non lo sai il bene che ti voglio #scream -