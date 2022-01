Milan-Spezia | il Codacons chiede alla Figc di rigiocare la gara Spunta un precedente

Advertising

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - sportli26181512 : Milan, le pagelle di Kalulu: questa volta stecca, responsabile di entrambi i gol dello Spezia: Brutta prestazione q… - fiorefr : RT @__SSam__7: Il tragicissimo lunedì sera 17 Gennaio 2022 per i macachi rossoneri. A voi. #MilanSpezia #Milan #Spezia #Serra #AIA #SerieA… -

Gli ultimi errori sono di Kalulu, che prima dinon aveva sbagliato una partita. Il non intervento sul cross di Verde favorisce il tap in di Agudelo tutto solo, mentre nel finale si fa ...... ilnon solo non sorpassa l'Inter in vetta ma, in una giornata che sulla carta doveva essergli favorevole, riesce a perdere la partita casalinga con loe un altro punto dai cugini. L'...Si rimescolano le carte? Non più di tanto. L’Inter fermata a Bergamo, da un’Atalanta mancante di tanti suoi effettivi decisivi, ha guadagnato 2 punti sul Milan domato dallo Spezia al 96’. Il Napoli ..."Un errore, per quanto grave, non cambia il giudizio su Marco Serra che è un arbitro giovane e bravo e che secondo me non va fermato. Farà tesoro di questo sbaglio e lo aiuterà a migliorare. Io lo far ...