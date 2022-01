Milan-Spezia, Calabria: “Serra? Non voglio crocifiggere nessuno” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Una partita che dovevamo chiudere molto prima e che avevamo vinto, detto sinceramente, c’è stato un episodio difficile da commentare, si è accorto subito dell’errore, probabilmente è il più dispiaciuto, non se lo aspettava nemmeno lui. Poi siamo stati abbastanza stupidi a prendere il secondo gol che dovevamo assolutamente evitare, ci potrà essere d’insegnamento quello di chiudere prima le partite perché oggi (ieri, ndr) abbiamo avuto tante occasioni, adesso abbiamo due big match che affronteremo e prepareremo al meglio“. Così, a Milan TV, Davide Calabria ha commentato la sconfitta casalinga subita contro lo Spezia. Una partita condizionata dall’errore dell’arbitro Serra al momento del gol – non convalidato perché avvenuto a gioco fermo – di Messias. “È umano sbagliare, non mi va di crocifiggere ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) “Una partita che dovevamo chiudere molto prima e che avevamo vinto, detto sinceramente, c’è stato un episodio difficile da commentare, si è accorto subito dell’errore, probabilmente è il più dispiaciuto, non se lo aspettava nemmeno lui. Poi siamo stati abbastanza stupidi a prendere il secondo gol che dovevamo assolutamente evitare, ci potrà essere d’insegnamento quello di chiudere prima le partite perché oggi (ieri, ndr) abbiamo avuto tante occasioni, adesso abbiamo due big match che affronteremo e prepareremo al meglio“. Così, aTV, Davideha commentato la sconfitta casalinga subita contro lo. Una partita condizionata dall’errore dell’arbitroal momento del gol – non convalidato perché avvenuto a gioco fermo – di Messias. “È umano sbagliare, non mi va di...

