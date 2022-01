Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano: “Vorremmo rispetto per la privacy” (Di martedì 18 gennaio 2022) Michelle Hunziker e il suo compagno, Tomaso Trussardi, annunciano la loro separazione a un paio di settimane di distanza dalle voci che già correvano sui social e sui tabloid. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”. Così annunciano la loro separazione Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, scrivendo una nota all’Ansa a seguito della valanga di gossip che già aveva percepito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022)e il suo compagno,, annunciano la loro separazione a un paio di settimane di distanza dalle voci che già correvano sui social e sui tabloid. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti neldelladella nostra famiglia.”. Così annunciano la loro separazione, scrivendo una nota all’Ansa a seguito della valanga di gossip che già aveva percepito ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - fanpage : È finita tra #MichelleHunziker e Tomaso Trussardi: dopo 10 anni insieme la coppia ha annunciato la separazione - VINTAGEDENISE : RT @thelucediaries: non so come dirvelo senza essere troppo scortese: a noi che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si siano lasciati non… - DagradiLorenzo : RT @graanaamyy: MA IN CHE SENSO MICHELLE HUNZIKER E TOMMASO TRUSSARDI SI SONO SEPARATI, INTERROMPETE IL GIOCO -