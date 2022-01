LIVE Seppi-Majchrzak 1-6 1-6 5-7, Australian Open 2022 in DIRETTA: il polacco avanza al secondo turno, giornata no per l’azzurro (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Per trovare una sconfitta di Seppi con meno di sette game vinti in uno Slam bisogna tornare al Roland Garros 2018, quando subì un netto 6-0 6-2 6-2 da Richard Gasquet. Complessivamente sono state solo tre le giornate no altrettanto o più pesanti dell’altoatesino nei quattro tornei maggiori. Si tratta di una delle sconfitte più pesanti per l’altoatesino in uno Slam, comprese anche quelle con i big del tennis mondiale. Non facile parlare di statistiche quando la situazione è stata chiaramente indirizzata da due set a senso unico. Kamil Majchrzak batte Andreas Seppi per 6-1 6-1 7-5 in un’ora e 35 minuti ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di. Per trovare una sconfitta dicon meno di sette game vinti in uno Slam bisogna tornare al Roland Garros 2018, quando subì un netto 6-0 6-2 6-2 da Richard Gasquet. Complessivamente sono state solo tre le giornate no altrettanto o più pesanti dell’altoatesino nei quattro tornei maggiori. Si tratta di una delle sconfitte più pesanti per l’altoatesino in uno Slam, comprese anche quelle con i big del tennis mondiale. Non facile parlare di statistiche quando la situazione è stata chiaramente indirizzata da due set a senso unico. Kamilbatte Andreasper 6-1 6-1 7-5 in un’ora e 35 minuti ...

