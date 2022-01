Advertising

Pall_Gonfiato : L'#Agcom impone a #DAZN test di velocità della connessione e rimborsi per gli utenti - EmaGrieco12 : RT @CalcioFinanza: L'Agcom pronta a imporre a DAZN il test velocità nell'app: con rete internet adeguata, risarcimenti fino a 7,5 euro a gi… - zazoomblog : Serie A Agcom impone a Dazn il test di velocità della connessione Internet - #Serie #Agcom #impone #velocità #della… - marcovarini : RT @napolista: #SerieA, #Agcom impone a #Dazn il test di velocità della connessione Internet Su Repubblica. Al via da giovedì: se la quali… - napolista : #SerieA, #Agcom impone a #Dazn il test di velocità della connessione Internet Su Repubblica. Al via da giovedì: se… -

Ultime Notizie dalla rete : Agcom impone

Il test sarà imposto daa partire da giovedì.... prevede l'intervento diper stabilire quale delle offerte formulate sia la più equa oppure, ... "Si rinnegano così non solo il testo della Direttiva che nonnessun obbligo a contrarre come ...L'Autorità per le Comunicazioni starebbe per intervenire per tagliare la testa al toro e stabilire se di chi è la colpa se non si vedono le partite su DAZN.Il Garante delle Comunicaizoni AGCOM richiede che DAZN implenti un test di velocità per stabilire quali siano le ragioni dei problemi e di chi è la colpa. Dopo l’attribuzione dei diritti per la trasmi ...