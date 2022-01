“La Regina non ama essere minacciata”: ecco cosa potrebbe toccare a Harry e Meghan (Di martedì 18 gennaio 2022) Ci sono nuovi problemi all’orizzonte per la Regina circa il caso legato a suo nipote Harry e alla moglie Meghan: a quanto pare Harry e Meghan non torneranno nel Regno Unito per ragioni di sicurezza, se non avrà la protezione speciale della polizia pagata dai contribuenti britannici. Secondo l’esperta reale Ingrid Seward, autrice di diversi libri sulla Famiglia Reale e Editor capo del ‘Majesty Magazine’, ha spiegato che la Regina potrebbe “alienare” Harry e Meghan qualora si comportassero come dei “bambini viziati”: in poche parole la regnante – nonna di Harry – sarebbe costretta a mettere i Sussex definitivamente alla porta della Famiglia Reale (come accaduto al figlio Andrea, sebbene per altre e ben ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 18 gennaio 2022) Ci sono nuovi problemi all’orizzonte per lacirca il caso legato a suo nipotee alla moglie: a quanto parenon torneranno nel Regno Unito per ragioni di sicurezza, se non avrà la protezione speciale della polizia pagata dai contribuenti britannici. Secondo l’esperta reale Ingrid Seward, autrice di diversi libri sulla Famiglia Reale e Editor capo del ‘Majesty Magazine’, ha spiegato che la“alienare”qualora si comportassero come dei “bambini viziati”: in poche parole la regnante – nonna di– sarebbe costretta a mettere i Sussex definitivamente alla porta della Famiglia Reale (come accaduto al figlio Andrea, sebbene per altre e ben ...

