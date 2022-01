Intasca 100mila euro di affitti dalle case popolari | tre anni all' ex dipendente Erap col vizio del gioco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Intasca 100mila

corriereadriatico.it

ANCONA - In poco più di un anno avrebbe intascato attorno aieuro , soldi derivati dalle mensilità di affitto e dalla registrazione dei contratti per le case popolari . Se li sarebbe tenuti per sé, anziché versarli nelle casse dell' Erap , ente per cui ...ANCONA - In poco più di un anno avrebbe intascato attorno aieuro , soldi derivati dalle mensilità di affitto e dalla registrazione dei contratti per le case popolari . Se li sarebbe tenuti per sé, anziché versarli nelle casse dell' Erap , ente per cui ...ANCONA - In poco più di un anno avrebbe intascato attorno ai 100mila euro, soldi derivati dalle mensilità di affitto e dalla registrazione dei contratti per le case popolari. Se li sarebbe tenuti per ...Entrano in vigore le nuove indennità di funzione mensile: a Lucca nel 2024 arriverà a 9.100 euro lordi. Ritocchi in proporzione anche per vice sindaci, assessori e i presidenti del consiglio comunale ...