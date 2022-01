In Europa stop alla plastica monouso, ma l'Italia fa fatica a dire addio all'usa e... (Di martedì 18 gennaio 2022) La data è in qualche modo storica anche se, presi come siamo da questioni 'apparentemente' (solo apparentemente) più urgenti, è passata un po' sotto traccia. Da venerdì scorso, 14 gennaio, infatti è ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 18 gennaio 2022) La data è in qualche modo storica anche se, presi come siamo da questioni 'apparentemente' (solo apparentemente) più urgenti, è passata un po' sotto traccia. Da venerdì scorso, 14 gennaio, infatti è ...

Advertising

fede2955 : RT @fede2955: Milioni di squali sventrati vivi in Europa per il commercio di pinne. Basta l!! Firmate come cittadini europei per la messa a… - fede2955 : RT @fede2955: Milioni di squali sventrati vivi in Europa per il commercio di pinne. Basta l!! Firmate come cittadini europei per la messa a… - fede2955 : RT @fede2955: Milioni di squali sventrati vivi in Europa per il commercio di pinne. Basta l!! Firmate come cittadini europei per la messa a… - fede2955 : RT @fede2955: Milioni di squali sventrati vivi in Europa per il commercio di pinne. Basta l!! Firmate come cittadini europei per la messa a… - fede2955 : RT @fede2955: Milioni di squali sventrati vivi in Europa per il commercio di pinne. Basta l!! Firmate come cittadini europei per la messa a… -