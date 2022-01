Il mansplaining spiegato a mia figlia | amare molto Valerio Lundini

(Di martedì 18 gennaio 2022) Personaggio dell’anno, acclamato dalla critica e dagli addetti ai lavori, dopo il tutto esaurito nelle 24 tappe di tour estivo,arriva per la prima volta nei grandi teatri italiani con Ila mia– tour teatrale. Chi èIl comico e presentatore porta per la prima volta sui palcoscenici dei grandi teatri italiani sketch surreali, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali, il tutto presentato nel suo inconfondibile stile in bilico tra una comicità trasognante e humor britsh. Dopo il successo del programma televisivo “Una pezza di”, andato in onda su RAIDUE e disponibile su Raiplay , il grande pubblico ha finalmente modo di scoprire dal vivo la ...

wordsandmore1 : #17gennaio oltre #BlueMonday #AtalantaInter #Amici21 #RomaCagliari #MondayMotivation ? Il 15 e 16 e 17 gennaio 202… - SanremoF : @valeriolundini atomico stasera a Roma con “Il mansplaining spiegato a mia figlia”… peccato solo per la deriva catt… - hugmeaguilera : Ieri siamo andati a vedere il mansplaining spiegato a mia figlia di @valeriolundini e devo dire che lo ha spiegato… - nuovaradio603 : Riparte la Stagione Teatrale Aquilana del @TSAabruzzo, martedì 18 gennaio, ore 21.00, e mercoledì 19 gennaio, ore 1… - giuvannuzzo : Stasera “il Mansplaining spiegato a mia figlia” -

Ultime Notizie dalla rete : mansplaining spiegato

Dopo il successo della scorsa estate al Teatro di Cirella, torna in Calabria Valerio Lundini con il suo divertentissimo spettacolo "Ila mia figlia " tour nei bei teatri" in apertura della trentaseiesima edizione di "Fatti di Musica", il Festival del Miglior Live d'Autore di Ruggero Pegna. Il nuovo appuntamento ...Valerio Lundini il 28 gennaio al Garden di Rende apre 'Fatti di Musica 2022' con il suo esilarante show 'Ila mia figlia - tour nei bei teatri' Dopo il successo della scorsa estate al Teatro di Cirella, torna in Calabria Valerio Lundini con il suo divertentissimo spettacolo "Il ...Oltre metà dei biglietti già venduti per l’esilarante show di Valerio Lundini il 28 gennaio al Garden di Rende. Prosegue la prevendita! Dopo il successo della scorsa estate al Teatro di Cirella, ...L’intervista al comico e autore romano, che sta portando in giro per l’Italia il suo spettacolo teatrale Il mansplaining spiegato a mia figlia. Leggi ...