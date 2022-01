I talebani bruciano lo strumento ad un musicista | video (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo la fuga delle truppe Usa e dell'occidente il mondo si è dimenticato di quanto sta succedendo in Afghanistan. Dove dopo il ritorno dei talebani al potere la gestione della vita quotidiana, soprattutto le limitazioni delle libertà, hanno fatto tornare il paese indietro di due secoli. Lo sanno benissimo le donne, a cui viene proibito ad esempio lo sport; lo sa benissimo questo musicista fermato, arrestato, picchiato e che ha dovuto assistere alla distruzione del suo strumento che utilizzava in strada, bruciato davanti alla folla, come monito per tutti i presenti. Leggi su panorama (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo la fuga delle truppe Usa e dell'occidente il mondo si è dimenticato di quanto sta succedendo in Afghanistan. Dove dopo il ritorno deial potere la gestione della vita quotidiana, soprattutto le limitazioni delle libertà, hanno fatto tornare il paese indietro di due secoli. Lo sanno benissimo le donne, a cui viene proibito ad esempio lo sport; lo sa benissimo questofermato, arrestato, picchiato e che ha dovuto assistere alla distruzione del suoche utilizzava in strada, bruciato davanti alla folla, come monito per tutti i presenti.

