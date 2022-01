“Guai a voi”. GF Vip: Jessica e Lulù Selassié, arriva l’avvertimento. “Se ne sentono di tutti i colori” (Di martedì 18 gennaio 2022) Quella di lunedì 17 gennaio del GF Vip è stata una puntata difficile per Jessica Selassiè, una delle tre principesse etiopi. Le parole della mamma di Sophie Codegoni l’hanno ferita. La signora Valeria ha esortato la figlia a vivere totalmente il rapporto con Alessandro Basciano e a stare attenta all’amicizia con Jessica Selassié. “La vera amica è quella che ti dice le cose in faccia, Soleil è stata amica, perché vi siete dette qualsiasi cosa, ma poi vi siete chiarite, e non avete mai parlato alle spalle l’una dall’altra”. Le parole della mamma di Sophie Codegoni hanno turbato Jessica Selassiè che, rientrata in casa dopo l’incontro con la donna, è scoppiata in lacrime. E ad Alfonso Signorini che le ha chiesto perché stesse piangendo, la principessa ha risposto così: “Ci sono un pò rimasta male. Sto piangendo perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Quella di lunedì 17 gennaio del GF Vip è stata una puntata difficile perSelassiè, una delle tre principesse etiopi. Le parole della mamma di Sophie Codegoni l’hanno ferita. La signora Valeria ha esortato la figlia a vivere totalmente il rapporto con Alessandro Basciano e a stare attenta all’amicizia con. “La vera amica è quella che ti dice le cose in faccia, Soleil è stata amica, perché vi siete dette qualsiasi cosa, ma poi vi siete chiarite, e non avete mai parlato alle spalle l’una dall’altra”. Le parole della mamma di Sophie Codegoni hanno turbatoSelassiè che, rientrata in casa dopo l’incontro con la donna, è scoppiata in lacrime. E ad Alfonso Signorini che le ha chiesto perché stesse piangendo, la principessa ha risposto così: “Ci sono un pò rimasta male. Sto piangendo perché ...

