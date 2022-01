Green pass sullo Stretto, polemiche sul liberi-tutti di Musumeci. Il sindaco di Messina: «È una cavolata» (Di martedì 18 gennaio 2022) Dalle 14 di oggi chiunque potrà partire dalla Sicilia e arrivare in Calabria passando dallo Stretto di Messina, anche senza Green pass. A firmare l’ordinanza Nello Musumeci, dal 2017 eletto presidente della regione nelle liste di centro-destra. Prima di questo provvedimento, per imbarcarsi sui traghetti era necessario avere il Super Green pass: i non vaccinati quindi non potevano lasciare l’isola. Musumeci aveva già rivolto degli appelli al governo per cambiare questa situazione, nello specifico uno al ministro della Salute Roberto Speranza e uno al premier Mario Draghi. Nell’ordinanza sono contenute però alcune indicazioni per limitare la diffusione del virus, come la necessità di mantenere la mascherina indossata per tutto il ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Dalle 14 di oggi chiunque potrà partire dalla Sicilia e arrivare in Calabriaando dallodi, anche senza. A firmare l’ordinanza Nello, dal 2017 eletto presidente della regione nelle liste di centro-destra. Prima di questo provvedimento, per imbarcarsi sui traghetti era necessario avere il Super: i non vaccinati quindi non potevano lasciare l’isola.aveva già rivolto degli appelli al governo per cambiare questa situazione, nello specifico uno al ministro della Salute Roberto Speranza e uno al premier Mario Draghi. Nell’ordinanza sono contenute però alcune indicazioni per limitare la diffusione del virus, come la necessità di mantenere la mascherina indossata per tutto il ...

