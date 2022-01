Gf Vip, ecco chi è il preferito della puntata del 17 gennaio: le percentuali (Di martedì 18 gennaio 2022) Un televoto importante ha decretato chi è il nuovo preferito del pubblico nella puntata del 17 gennaio del Grande Fratello Vip. In nomination sono andati Kabir Bedi, che ha festeggiato da poco il suo settantaseiesimo compleanno, – precisamente il 16 gennaio – Federica Calemme e il duo formato da Valeria Marini e Giacomo Urtis. L’esito della votazione ha premiato Kabir Bedi, che ha poi avuto il compito di scegliere chi mandare al televoto. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: le nomination della puntata del 17 gennaio 2022 L’interprete dell’indomito Sandokan ha optato per Federica Calemme. Analizzando quali sono state le percentuali delle preferenze del pubblico da casa, balza ... Leggi su diredonna (Di martedì 18 gennaio 2022) Un televoto importante ha decretato chi è il nuovodel pubblico nelladel 17del Grande Fratello Vip. In nomination sono andati Kabir Bedi, che ha festeggiato da poco il suo settantaseiesimo compleanno, – precisamente il 16– Federica Calemme e il duo formato da Valeria Marini e Giacomo Urtis. L’esitovotazione ha premiato Kabir Bedi, che ha poi avuto il compito di scegliere chi mandare al televoto. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: le nominationdel 172022 L’interprete dell’indomito Sandokan ha optato per Federica Calemme. Analizzando quali sono state ledelle preferenze del pubblico da casa, balza ...

