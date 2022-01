Focolaio di Covid-19 nel Municipio X: positivi Falconi e due assessori (Di martedì 18 gennaio 2022) Ostia – Il picco dei contagi di Covid-19 non ha risparmiato neppure il Palazzo del Governatorato di Ostia, sede principale del Municipio X. Il presidente Mario Falconi e gli assessori Valentina Prodon e Giuseppe Sesa sono infatti risultati positivi al coronavirus, e da qualche giorno sono costretti a casa. “La prima a prenderlo è stata Prodon“, spiega Falconi a ilfaroonline.it. “Poi venerdì scorso è toccato a me, e il giorno dopo a Sesa”. “Sinceramente – dice il minisindaco, che come i suoi colleghi non presenta sintomi gravi – spero di negativizzarmi entro la fine di questa settimana e di poter tornare alla normale attività amministrativa”. Logicamente, Falconi ha dovuto sospendere anche la sua attività di medico: “Per me che faccio mille cose – confessa -, la ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022) Ostia – Il picco dei contagi di-19 non ha risparmiato neppure il Palazzo del Governatorato di Ostia, sede principale delX. Il presidente Marioe gliValentina Prodon e Giuseppe Sesa sono infatti risultatial coronavirus, e da qualche giorno sono costretti a casa. “La prima a prenderlo è stata Prodon“, spiegaa ilfaroonline.it. “Poi venerdì scorso è toccato a me, e il giorno dopo a Sesa”. “Sinceramente – dice il minisindaco, che come i suoi colleghi non presenta sintomi gravi – spero di negativizzarmi entro la fine di questa settimana e di poter tornare alla normale attività amministrativa”. Logicamente,ha dovuto sospendere anche la sua attività di medico: “Per me che faccio mille cose – confessa -, la ...

