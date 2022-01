"Ecco le sue chance". Quirinale, pazzesco balzo in avanti del Cav: le ultime impensabili cifre dei bookmakers (Di martedì 18 gennaio 2022) Silvio Berlusconi può ancora farcela. Nella corsa al Quirinale il leader di Forza Italia ha una chance. A dimostrarlo i scommettitori, i cosiddetti bookmakers. Su Twitter i sondaggisti di YouTrend diffondono le quote Ladbrokers riportate da Agipronews. Qui il più quotato rimane Mario Draghi, seguito da Silvio Berlusconi e Sergio Mattarella. Il primo, calcolato rapportando a 100 la somma dei reciproci delle quote, ha ottenuto una quota di 1.50 e una percentuale del 56 per cento. L'ex premier invece è quotato a 7.00 con il 12 per cento di probabilità. Mentre il presidente della Repubblica uscente si ferma a rispettivamente 9.00 e 9 per cento. Meno quotati, ma comunque presenti nella classifica del toto-nomi, Marta Cartabia (11.00, 8 per cento), Pier Ferdinando Casini (15.00, 5 per cento), Elisabetta Casellati (17.00, 5 per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Silvio Berlusconi può ancora farcela. Nella corsa alil leader di Forza Italia ha una. A dimostrarlo i scommettitori, i cosiddetti. Su Twitter i sondaggisti di YouTrend diffondono le quote Ladbrokers riportate da Agipronews. Qui il più quotato rimane Mario Draghi, seguito da Silvio Berlusconi e Sergio Mattarella. Il primo, calcolato rapportando a 100 la somma dei reciproci delle quote, ha ottenuto una quota di 1.50 e una percentuale del 56 per cento. L'ex premier invece è quotato a 7.00 con il 12 per cento di probabilità. Mentre il presidente della Repubblica uscente si ferma a rispettivamente 9.00 e 9 per cento. Meno quotati, ma comunque presenti nella classifica del toto-nomi, Marta Cartabia (11.00, 8 per cento), Pier Ferdinando Casini (15.00, 5 per cento), Elisabetta Casellati (17.00, 5 per ...

