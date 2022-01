Auto: mercato europeo in rosso, anche Stellantis (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei.- sono state immatricolate 11.774.885 Auto contro 11.958.116 del 2020 (-1,5%) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei.- sono state immatricolate 11.774.885contro 11.958.116 del 2020 (-1,5%) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

iconanews : Auto: mercato Europa in rosso, -1,5% nel 2021 - fisco24_info : Auto: mercato Europa in rosso, -1,5% nel 2021: A dicembre flessione del 21,7%. Gruppo Stellantis, -1,6% - fisco24_info : Auto, nessun rimbalzo in Europa nel 2021, il mercato perde 4 milioni di unità sul 2019: Il dato sulle immatricolazi… - GiaPettinelli : Auto: mercato Europa in rosso, -1,5% nel 2021 - quattroruote : #Mercato europeo, dopo il #covid la crisi dei #chip: nel 2021 immatricolazioni sempre più giù -->… -