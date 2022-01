'Violenza contro le donne, ora basta: serve il braccialetto elettronico agli stalker' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Monica Lucarelli, assessora alle Pari opportunità di Roma Capitale: dopo il nuovo ddl contro la Violenza di genere, quanto c'è ancora da fare per tutelare le donne? 'Direi che Roma deve essere ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Monica Lucarelli, assessora alle Pari opportunità di Roma Capitale: dopo il nuovo ddlladi genere, quanto c'è ancora da fare per tutelare le? 'Direi che Roma deve essere ...

TizianaFerrario : #Milano.Un altro branco notturno attacca un vigile in borghese armato.Agghiaccianti le immagini di violenza. Forti… - SimoneAlliva : Morelli (#Lega) scatena la gogna social contro Silvia #Roggiani, segretaria #Pd Milano. Lo stesso Morelli che nel… - fattoquotidiano : Femminicidi e violenza di genere, il modello Spagna: tribunali speciali, prevenzione nelle scuole e assistenza per… - tiziana_fortino : RT @intuslegens: Non condanno gli avvocati che tentano la via giudiziaria. Anzi, li sostengo. Ma conosco i giudici: non si rivolteranno mai… - IOdonna : L'educazione in famiglia è ancora determinante per regolare i comportamenti tra partner? -