Uccisa in stazzo orrori | pg | confermare condanne a 21 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa stazzo

ANSA Nuova Europa

... accusati dell'uccisione di Zeneb Badir, la donna 34enne marocchina morta il 23 luglio 2018, dopo essere stata massacrata di botte in unotra Arzachena e Baja Sardinia, in Gallura. È la ...La 34enne marocchina era stata massacrata di botte in unoe lasciata agonizzante per ore. ... 21 anni di carcere per i due imputati Ultime Notizie Giovanea Baja Sardinia, testimonia il ...Confermare le condanne a 21 anni di carcere per omicidio volontario inflitte in primo grado agli imputati Jalal Hassissou e Soufyane El Khedar, accusati dell'uccisione di Zeneb Badir, la donna 34enne ...