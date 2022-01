Spalletti felice a metà: “La gestione non mi soddisfa, vogliamo rendere felici i nostri tifosi” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa mette sul piano emozionale Luciano Spalletti. Parla al suo popolo, quasi non vuole affrontare l’aspetto tattico. Poche parole al miele per i suoi, tirate d’orecchie per la gestione della fase finale del match. “Sono arrabbiato quando non facciamo bene la nostra professione – ha dichiarato Spalletti – noi non siamo fatti per difendere ad oltranza, andiamo in difficoltà . le palle vanno tenute, pulite, la fase di possesso è prioritaria, mai difendersi. La squadra quando capisce qual è la strada giusta ha un suo perchè, in alcuni momenti diventiamo troppo molli e banali in relazione alla maglia che indossiamo e la città che rappresentiamo. Saremo felici quando renderemo felici quelli che ci vogliono bene. Solo così diventiamo persone importanti”. Punti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa mette sul piano emozionale Luciano. Parla al suo popolo, quasi non vuole affrontare l’aspetto tattico. Poche parole al miele per i suoi, tirate d’orecchie per ladella fase finale del match. “Sono arrabbiato quando non facciamo bene la nostra professione – ha dichiarato– noi non siamo fatti per difendere ad oltranza, andiamo in difficoltà . le palle vanno tenute, pulite, la fase di possesso è prioritaria, mai difendersi. La squadra quando capisce qual è la strada giusta ha un suo perchè, in alcuni momenti diventiamo troppo molli e banali in relazione alla maglia che indossiamo e la città che rappresentiamo. Saremoquandomoquelli che ci vogliono bene. Solo così diventiamo persone importanti”. Punti ...

