Serena Rossi fa incetta di ascolti, quasi 6 milioni di spettatori per ‘La Sposa’ (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Serena Rossi si riconferma in vetta alla classifica degli ascolti conquistando su Rai 1 5.983.000 spettatori, pari al 26.8% di share, con la prima puntata della nuova fiction ‘La Sposa’. La seconda puntata della serie con protagonista l’attrice partenopea andrà in onda domenica 23 gennaio. Sempre nella serata di ieri, domenica 16 gennaio 2022, su Canale5 l’esordio di Avanti un Altro! Pure di Sera dalle 21:22 alle 23:49 ha raccolto davanti al video 2.760.000 spettatori con uno share del 12.7% (presentazione a 2.527.000 e il 10.1%). Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.031.000 spettatori (4.1%) e CSI: Vegas 820.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Justice League è scelto da 1.200.000 spettatori (5.3%). Su ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –si riconferma in vetta alla classifica degliconquistando su Rai 1 5.983.000, pari al 26.8% di share, con la prima puntata della nuova fiction ‘La. La seconda puntata della serie con protagonista l’attrice partenopea andrà in onda domenica 23 gennaio. Sempre nella serata di ieri, domenica 16 gennaio 2022, su Canale5 l’esordio di Avanti un Altro! Pure di Sera dalle 21:22 alle 23:49 ha raccolto davanti al video 2.760.000con uno share del 12.7% (presentazione a 2.527.000 e il 10.1%). Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.031.000(4.1%) e CSI: Vegas 820.000(3.4%). Su Italia1 Justice League è scelto da 1.200.000(5.3%). Su ...

Advertising

Priolo9Giuseppe : @Jbe90 Io seguo Serena Rossi dai tempi di Un posto al Sole. Solo Mina Settembre non ho seguito. Questa serie promette molto bene - BelluomoMaria : RT @nonstoplivee: Loro sono un cuoricino poi Serena Rossi fantastica in tutti i ruoli che fa #LaSposa - Fioredicollina : Veramente una bella fiction #LaSposa e Serena Rossi è sempre credibile e bravissima!!! - lovessterek : RT @acciokindness: Tweet d’apprezzamento per Serena Rossi perché è magnifica in tutto ciò che fa ? #LaSposa - mrs_albinati : RT @bubinoblog: 6 milioni e quasi il 27% per #LaSposa. Super partenza per una super Serena Rossi. #AscoltiTv -