"Se il virus si ferma alla variante Omicron". Fauci, profezia da Fazio: che cosa ci aspetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Adesso parla Fauci, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa? su Rai3 (di recente Anthony Fauci ha ricevuto una laurea Honoris causa dall'Università La Sapienza di Roma). In collegamento dall'America parla del Covid facendo il punto sulla situazione e dicendo che "Omicron è contagiosa, ma con il vaccino la possibilità di esiti gravi è estremamente bassa". Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases dice ancora sulla variante Omicron: "Credo che sia un coltello a doppia lama, ci sarà un'esposizione se non addirittura un contagio, ma se si è vaccinati, soprattutto con il richiamo, la possibilità di avere esiti gravi e pericolo di vita è straordinariamente bassa. Se guardiamo le statistiche in tutto il mondo e in modo particolare negli Usa i ricoveri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Adesso parla, ospite di Fabioa Che tempo che fa? su Rai3 (di recente Anthonyha ricevuto una laurea Honoris causa dall'Università La Sapienza di Roma). In collegamento dall'America parla del Covid facendo il punto sulla situazione e dicendo che "è contagiosa, ma con il vaccino la possibilità di esiti gravi è estremamente bassa". Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases dice ancora sulla: "Credo che sia un coltello a doppia lama, ci sarà un'esposizione se non addirittura un contagio, ma se si è vaccinati, soprattutto con il richiamo, la possibilità di avere esiti gravi e pericolo di vita è straordinariamente bassa. Se guardiamo le statistiche in tutto il mondo e in modo particolare negli Usa i ricoveri ...

