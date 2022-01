Ragazza canta una delle opere migliori di Pavarotti e ne invita altre 17 ad unirsi – anche Simon è in paradiso (Di lunedì 17 gennaio 2022) Amo davvero la musica e tutto ciò che mi dà. Lei è una grande amica in ogni situazione, che mi dice esattamente le parole di cui ho bisogno quando ne ho bisogno. Ed è una sensazione magica quando la musica ci commuove perché ci colpisce dritti al cuore. Devono essersi sentiti così anche i giudici e tutto il pubblico presente quando un coro composto solo da ragazze è salito sul palco di “Britain’s Got Talent”. Pare che siano qualcosa di mai sentito prima. In tutto il mondo ci sono tantissimi talent show che ogni anno riescono a trovare sempre più talenti. Voci nuove pronte a conquistare il mondo e diffondere il loro talento ovunque. È una gioia navigare sul web e trovare queste perle. Ed è stata proprio una di queste perle della quale ho sentito parlare ad incuriosirmi fin dall’inizio. Un gruppo di ragazze è salito sul palco e si è presentato con ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 17 gennaio 2022) Amo davvero la musica e tutto ciò che mi dà. Lei è una grande amica in ogni situazione, che mi dice esattamente le parole di cui ho bisogno quando ne ho bisogno. Ed è una sensazione magica quando la musica ci commuove perché ci colpisce dritti al cuore. Devono essersi sentiti cosìi giudici e tutto il pubblico presente quando un coro composto solo da ragazze è salito sul palco di “Britain’s Got Talent”. Pare che siano qualcosa di mai sentito prima. In tutto il mondo ci sono tantissimi talent show che ogni anno riescono a trovare sempre più talenti. Voci nuove pronte a conquistare il mondo e diffondere il loro talento ovunque. È una gioia navigare sul web e trovare queste perle. Ed è stata proprio una di queste perle della quale ho sentito parlare ad incuriosirmi fin dall’inizio. Un gruppo di ragazze è salito sul palco e si è presentato con ...

Advertising

fabiani_ilaria : RT @isoledipinte: non capisco come vi permettiate di tirare in mezzo temi importanti come la misoginia ogni volta che qualcuno esprime un p… - testatralenuvol : alexa canta jealousy jealousy della ragazza col maglione blu che sta nel mezzo al francesino e fecé - Nikysani : RT @isoledipinte: non capisco come vi permettiate di tirare in mezzo temi importanti come la misoginia ogni volta che qualcuno esprime un p… - isoledipinte : non capisco come vi permettiate di tirare in mezzo temi importanti come la misoginia ogni volta che qualcuno esprim… - akaxtancxmattia : RT @mivienenaturale: Comunque vi svelo un segreto: se ascoltate Cadono, a mezzanotte, ed esprimete un desiderio poi c’è una buonissima prob… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza canta gIANMARIA: "Basta cover e basta tv, ora tocca a me" Troppe notifiche, sollecitazioni, recriminazioni: mia madre, la mia ragazza, la mia migliore amica ... E attenzione, sulla scrittura lei ha molto da dire: perché le parole le canta e perché l'esperienza ...

"Amici": Elena, Cristiano e Nicol lasciano la scuola, maglia sospesa per Albe La ragazza è molto timida e al termine della sua esibizione ci tiene a sapere se è riuscita a ... Infine Rea che canta la sua 'Cadono': tra le radio l'unica che sembra disposta a darle una chance è RTL. ...

Supercoppa Italiana: Arianna canta l'inno prima di Inter-Juventus Goal.com Troppe notifiche, sollecitazioni, recriminazioni: mia madre, la mia, la mia migliore amica ... E attenzione, sulla scrittura lei ha molto da dire: perché le parole lee perché l'esperienza ...Laè molto timida e al termine della sua esibizione ci tiene a sapere se è riuscita a ... Infine Rea chela sua 'Cadono': tra le radio l'unica che sembra disposta a darle una chance è RTL. ...