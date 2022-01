Quirinale, Galli: “Berlusconi presidente? Ho una mia idea…” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Silvio Berlusconi al Quirinale da presidente della Repubblica? ”Ho una mia idea assai chiara in proposito ma me la tengo per me. Non voglio fare il quirinalista, penso che uno con le mie competenze debba servire a dare valutazioni su cose tecniche”, dice all’Adnkronos Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano interpellato sulla candidatura del leader di Forza Italia al Quirinale. L’elezione del presidente della Repubblica nell’era del covid va in scena con misure particolari. Se si fosse impedito ai non vaccinati di entrare per votare il nuovo presidente della Repubblica ”credo sarebbe scoppiata una terza guerra mondiale sui diritti di voto dei grandi elettori. Io avrei messo un obbligo vaccinale assai prima per evitare questa ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Silvioaldadella Repubblica? ”Ho una mia idea assai chiara in proposito ma me la tengo per me. Non voglio fare il quirinalista, penso che uno con le mie competenze debba servire a dare valutazioni su cose tecniche”, dice all’Adnkronos Massimo, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano interpellato sulla candidatura del leader di Forza Italia al. L’elezione deldella Repubblica nell’era del covid va in scena con misure particolari. Se si fosse impedito ai non vaccinati di entrare per votare il nuovodella Repubblica ”credo sarebbe scoppiata una terza guerra mondiale sui diritti di voto dei grandi elettori. Io avrei messo un obbligo vaccinale assai prima per evitare questa ...

