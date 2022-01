Pinuccia di Uomini e Donne | chi è | quanti anni ha | vita privata | Alessandro

(Di lunedì 17 gennaio 2022), è lei una delle nuove dame di, il programma di Canale 5 più amato e seguito di sempre., quasi 80, è una donna sveglia, arzilla, con tanta voglia di innamorarsi. Ma conosciamola meglio!di: chi è, età,Della Giovanna è nata a Vigevano e nellalavorava come infermiera, ora è in pensione. E’ nata a cresciuta a Vigevano nell’orfanotrofio perché a 4ha perso la mamma, proprio come ha raccontato nel suo video di presentazione. Ha lavorato in una fabbrica come impiegata, qui ha conosciuto il marito: si è sposata e ha due figli, ma purtroppo il suo compagno è morto tre ...

Ma conosciamola meglio! Pinuccia di Uomini e Donne: chi è, età, vita privata Della Giovanna è nata a Vigevano e nella vita lavorava come infermiera, ora è in pensione. E' nata a cresciuta a ...