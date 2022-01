Olimpiadi Pechino 2022 | stop vendita biglietti | solo spettatori invitati

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La Cina ha annullato ladeial pubblico per leinvernali di, che si disputeranno dal 4 al 20 febbraio, consentendoaglidi seguire le gare, a causa della stretta sui controlli contro il Covid-19. Lo ha annunciato il comitato organizzatore in una nota. “Al fine di proteggere la salute e la sicurezza del personale e deglilegati alle, è stato adeguato il piano precedente sulladeial pubblico e della organizzazione degliin loco. E’ stato deciso che inon dovranno più essere venduti ma che saranno presenti in loco durante i Giochi alcuni ...

Ore 13.30 -2022, annullata la vendita dei biglietti La Cina ha annullato i piani per la vendita dei biglietti al pubblico per leinvernali di2022, consentendo solo agli ......definito la composizione della delegazione che parteciperà ai Giochi Olimpici Invernali di,... come già dimostrato in occasione delleGiovanili a Losanna. "È la prima volta, da quando ...Omicron anche sulle lettere della posta? Sì, è possibile e in Cina già corrono ai ripari. Colpa di una missiva dal Canada destinata a Pechino, sulla cui confezione esterna ...Il rapido avanzare della variante Omicron, già sbarcata da qualche giorno in terra cinese, ha costretto il comitato organizzatore ad interrompere la vendita dei biglietti per quanto riguarda gli event ...