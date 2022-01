Non mi lasciare anticipazioni secondo appuntamento con in onda il terzo e quarto episodio: Elena farà un’importante scoperta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo l’esordio col botto dello scorso lunedì 10 gennaio, Non mi lasciare continua ad intrattenere il pubblico con nuove puntate. La nuova fiction evento di Rai1, con Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum, ha difatti raccolto 4,5 milioni di telespettatori, pari al 20.3% di share. L’adrenalinico poliziesco, composto da otto episodi suddivisi in quattro prime serate, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo l’esordio col botto dello scorso lunedì 10 gennaio, Non micontinua ad intrattenere il pubblico con nuove puntate. La nuova fiction evento di Rai1, con Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum, ha difatti raccolto 4,5 milioni di telespettatori, pari al 20.3% di share. L’adrenalinico poliziesco, composto da otto episodi suddivisi in quattro prime serate, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

SkySport : La Corte Federale australiana ha respinto all'unanimità l'appello di Novak Djokovic contro il ritiro del visto. Il… - borghi_claudio : Uno scandalo... ma come si fa a lasciare diritto di voto a chi non ha il green pass? E ci fanno pure il titolo, co… - ItaliaViva : Domenica 16 gennaio i romani hanno una grande opportunità, quella di dire sì al coraggio e all'unità dei riformisti… - UnDueTreBlog : “Non mi lasciare” – Seconda puntata di lunedì 17 gennaio 2022 – Trama e anticipazioni. - cervie63 : @gsicurotg2 Buongiorno, non lo so per esperienza, ma penso che per fare il suo mestiere, evitando di farsi del mal… -