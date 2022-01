Napoli, Spalletti: «Davanti vanno forte, ma dobbiamo arrivare tra le prime 4» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato dopo il successo esterno ottenuto dagli azzurri in casa del Bologna Ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti ha parlato dopo Bologna-Napoli. VITTORIA – «La squadra quando capisce la strada da percorrere ha delle caratteristiche e ha un suo perché. In alcuni momenti questo lo perdiamo e diventiamo troppo molli. dobbiamo fare bene perchè abbiamo il compito di fare felici i nostri tifosi. Mi arrabbio quando non facciamo le cose per bene, non possiamo difenderci ad oltranza. Noi dobbiamo lavorare i palloni, difenderci ad oltranza non ci riesce bene». 20 MINUTI FINALI – «Noi abbiamo lasciato punti per strada che diventa poi difficile recuperare. Quelle avanti vanno forte, ma noi abbiamo l’obbligo di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Luciano, tecnico del, ha parlato dopo il successo esterno ottenuto dagli azzurri in casa del Bologna Ai microfoni di DAZN, Lucianoha parlato dopo Bologna-. VITTORIA – «La squadra quando capisce la strada da percorrere ha delle caratteristiche e ha un suo perché. In alcuni momenti questo lo perdiamo e diventiamo troppo molli.fare bene perchè abbiamo il compito di fare felici i nostri tifosi. Mi arrabbio quando non facciamo le cose per bene, non possiamo difenderci ad oltranza. Noilavorare i palloni, difenderci ad oltranza non ci riesce bene». 20 MINUTI FINALI – «Noi abbiamo lasciato punti per strada che diventa poi difficile recuperare. Quelle avanti, ma noi abbiamo l’obbligo di ...

