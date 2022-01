MOVIOLA – Fiorentina-Genoa | rigore col Var | fallo netto su Saponara | Vlahovic sbaglia col cucchiaio

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Episodio dain. C’è un calcio diassegnato con il Var per ildi Hefti su. Inizialmente Maresca non fischia nulla e lascia continuare, ma non ha alcun dubbio dopo aver rivisto le immagini. In effetti c’è ilcontattoso e dunqueva dal dischetto, ma con unnon perfetto si fa parare la conclusione dagli undici metri da Sirigu. SportFace.

C'è un cambio di formazione nel Genoa. Infortunio per Rovella nel riscaldamento, al suo posto gioca Galdames. Questa la comunicazione da parte del Genoa: "Lieve fastidio alla coscia per Rovella durant ...