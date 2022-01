MotoGP, Marc Marquez in sella ad una RC213V - S: il primo passo verso il ritorno - News (Di lunedì 17 gennaio 2022) Era tanto che il sorriso di Marc Marquez non era così radioso come quello che abbiamo visto nella giornata di ieri. Il pilota Honda, che con estrema fermezza dei medici era dovuto rimanere lontano ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Era tanto che il sorriso dinon era così radioso come quello che abbiamo visto nella giornata di ieri. Il pilota Honda, che con estrema fermezza dei medici era dovuto rimanere lontano ...

Advertising

gponedotcom : VIDEO - Bassani Vs i fratelli Marquez: succede a Portimao: La grande sorpresa del mondiale SBK 2021 si è ritrovato… - Manojarmy07 : RT @AlessioPiana130: Marc Marquez è tornato in pista oggi a Portimao insieme a suo fratello Alex, entrambi con le Honda RC213V-S. Stanno gi… - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: Marc Marquez in pista: 'Felice di aver provato di nuovo la sensazione della velocità' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotogp htt… - corsedimoto : BUONISSIMO RITORNO! - Marc Marquez a Portimao gira tutto il giorno con la iper Honda stradale, ritrovando ottime se… - infoitestero : MotoGP, Marc Marquez: primo bilancio dopo il test di Portimao -