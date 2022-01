«Mercato Nero», il valore dell’opera e del suo scambio (Di martedì 18 gennaio 2022) L’arte è un bene necessario? Paola Gaggiotti, artista di base a Milano, pensa di sì. Nasce così Mercato Nero, una mostra-community che vuole sottrarre le opere d’arte al valore di Mercato per inserirle in un circuito «clandestino» a prezzo calmierato. «Nonostante viva nel mondo dell’arte da diversi anni – spiega Paola Gaggiotti – ho pensato che non mi sarei mai potuta permettere l’acquisto di un’opera, anche se di un amico. Ne ho parlato con Concetta Modica, artista e amica che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 18 gennaio 2022) L’arte è un bene necessario? Paola Gaggiotti, artista di base a Milano, pensa di sì. Nasce così, una mostra-community che vuole sottrarre le opere d’arte aldiper inserirle in un circuito «clandestino» a prezzo calmierato. «Nonostante viva nel mondo dell’arte da diversi anni – spiega Paola Gaggiotti – ho pensato che non mi sarei mai potuta permettere l’acquisto di un’opera, anche se di un amico. Ne ho parlato con Concetta Modica, artista e amica che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

romeoagresti : Nell’ultimo incontro avvenuto tra le parti - a dicembre - è stato chiesto all’entourage di Dybala di spostare il ne… - QuelloKeSbrocca : @SivartPunk e tagli via il mercato nero, che non ha i margini per continuare ad esistere perchè i prezzi sono già bassi. - QuelloKeSbrocca : @SivartPunk ti spiego. negli usa produzione e distribuzione sono in mano ai privati, lo stato guadagna dalle tasse.… - linkators : @evavola E al mercato nero. - TrasportiItalia : Il 2021 è stato un anno nero per il mercato dell'auto in Europa. Dicembre è il sesto mese negativo consecutivo: -21… -