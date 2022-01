Ma il Presidente della Repubblica non dovrebbe essere super partes? (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Antonello Laiso. Sone questi giorni decisivi per l’elezione del Capo dello Stato. Diversamente dagli anni passati nei quali si facevano i tatticismi politici di rito, i vertici tra i partiti per trovare la convergenza sulla votazione di un Presidente della Repubblica super partes, non ricordo le riunione privati, le cene elettorali a casa di Leggi su freeskipper (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Antonello Laiso. Sone questi giorni decisivi per l’elezione del Capo dello Stato. Diversamente dagli anni passati nei quali si facevano i tatticismi politici di rito, i vertici tra i partiti per trovare la convergenza sulla votazione di un, non ricordo le riunione privati, le cene elettorali a casa di

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha nominato #RenzoArbore Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana - AzzolinaLucia : Scusate ma non ce la faccio, non riesco proprio a immaginare gli uffici pubblici di questo Paese con la foto di Sil… - ilriformista : La Caporetto della magistratura, con la messa in mora della #Cassazione per la bocciatura della nomina a presidente… - teseteso : RT @LilianaArmato: Verdini, Dell'Utri e B. E dal carteggio tra arrestati e pluri indagati dovrebbe nascere il tredicesimo Presidente della… - GraziaMontefal2 : RT @ItaliaViva: Ci sono 3 coordinate precise entro cui si muove Italia Viva: autorevolezza del nuovo Presidente della Repubblica, continuit… -