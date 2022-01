”Lupin” | il brano inedito di Tommaso Paradiso disponibile dal 19 gennaio

(Di lunedì 17 gennaio 2022) A partire dal 19sarà; il nuovodiche anticipa “Space Cowboy” in uscita il 4 marzo., dal 19il nuovodi, Ildi(Island Records), saràa partire da mercoledì 19su tutte le piattaforme digitali! Il singolo anticipa il nuovo album “Space Cowboy”, previsto per il 4 marzo 2022. Il tour organizzato e prodotto da Vivo Concerti nei più importanti palazzetti italiani sarà anticipato da due show esclusivi dedicati ai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lupin brano

OptiMagazine

...ricordi che lo suonavi anche con la tua orchestra? L'ho salutato in modo sbrigativo ma quelè ... Molte sono anche le sigle composte da Micalizzi per famosi cartoni animati daa Trider G 7 " ......ricordi che lo suonavi anche con la tua orchestra? L'ho salutato in modo sbrigativo ma quelè ... Molte sono anche le sigle composte da Micalizzi per famosi cartoni animati daa TRIDER G 7 ...