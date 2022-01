Lol-Chi ride è fuori | annunciata la data della seconda stagione

Leggi su zon

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo mesi e mesi di attesa, Amazon Prime Italia annuncia finalmente laufficialedi “Lol- Chi”. Ironicamente, Amazon non poteva lasciarsi scappare l’occasione di rilasciare laufficiale di “Lol- Chi“, uno dei programmi più divertenti e di intrattenimento andati in onda lo scorso anno; proprio nel giorno del Blue Monday. Un tentativo per tentare di ritrasmettere almeno un minimo di allegria e buon umore, in quello che è considerato universalmente come il giorno più triste dell’anno. Poco meno di due ore fa, infatti, Amazon Prime Italia ha pubblicato un post con la notizia che ladi “Lol- Chiè ...