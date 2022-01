GF Vip | Delia contro Soleil | «Dimmi cosa è successo sotto le coperte con mio marito»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 17 gennaio 2022) . La bomba è scoppiata! Le due donne e protagoniste di questa edizione hanno il loro primo vero faccia a faccia da concorrenti durante la diretta di venerdì sera.Duran è ufficialmente un nuovo concorrente della casa del grande Fratello Vip. Durante la diretta di venerdì sera la moglie di Alex Belli ha avuto il suo primo e inevitabile scon. «Non sono qui per andaredi te – esordisce– ma sono qui per parlare, per capire, avremo il tempo per parlare, voglio conoscere tutti. Alex mi ha detto tutto, perchè non ammetti quello che èle?»: «Benvenuta, ma io non ho interesse a parlare con te. Io e Alex siamo sempre stati coerenti. Alex mi ha detto che stavi poco bene, ma ora mi ...