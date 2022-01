Covid: verso ristori per 1,2 mld, a rischio indennità malattia per quarantena (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Diventa sempre più remota la possibilità di riconoscere l'indennità di malattia ai lavoratori finiti in quarantena perché in contatto con un contagiato dal Covid. A quanto apprende l'Adnkronos, le proiezioni sul costo della misura starebbero inducendo il governo ad accantonarla, escludendo la malattia per la quarantena dal dl sostegni che il governo varerà giovedì. Un decreto con una dote contenuta, che, riferiscono le stesse fonti, dovrebbe aggirarsi su 1 miliardo e duecentomila euro, per dare respiro ai comparti più colpiti dalle ultime misure anti-Covid varate dall'esecutivo, in particolare turismo, sport, spettacoli e discoteche. Non è escluso, invece, che le misure contro il rincaro bollette possano slittare di qualche giorno, perché è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Diventa sempre più remota la possibilità di riconoscere l'diai lavoratori finiti inperché in contatto con un contagiato dal. A quanto apprende l'Adnkronos, le proiezioni sul costo della misura starebbero inducendo il governo ad accantonarla, escludendo laper ladal dl sostegni che il governo varerà giovedì. Un decreto con una dote contenuta, che, riferiscono le stesse fonti, dovrebbe aggirarsi su 1 miliardo e duecentomila euro, per dare respiro ai comparti più colpiti dalle ultime misure anti-varate dall'esecutivo, in particolare turismo, sport, spettacoli e discoteche. Non è escluso, invece, che le misure contro il rincaro bollette possano slittare di qualche giorno, perché è ...

