Covid oggi Fvg | 1 757 contagi e 10 morti | bollettino 17 gennaio

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 1.757 i nuovida coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 17. Si registrano inoltre altri 10. In particolare, su 5.589 tamponi molecolari sono stati rilevati 684 nuovi, con una percentuale di positività del 12,24%. Sono inoltre 7.242 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.073 casi (14,82%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42 di cui 36 non vaccinate e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 399. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella da 0 a 19 anni (24,70%) seguita da 40-49 anni (19,64%), 50-59 anni ...

In Sardegna si registrano oggi 186 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3360 persone testate. Si registrano due decessi: un uomo di 92 anni, residente nella provincia di ..."Cercasi professori". Così è scritto sul grande cartello esposto dagli studenti del liceo Artistico Ss. Apostoli di Napoli dove i ragazzi si sono riuniti in assemblea per chiedere alla ...