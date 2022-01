Colle, il condannato Verdini scrive al condannato Dell’Utri, perché? Segui la diretta con Peter Gomez (Di lunedì 17 gennaio 2022) Denis Verdini, attualmente ai domiciliari, ha scritto una lettera indirizzata a Marcello Dell’Utri e Fedele Confalonieri, per spiegare ai destinatari la miglior strategia affinché Silvio Berlusconi venga eletto al Quirinale. Ne parlano in diretta Peter Gomez e la giornalista Martina Castigliani L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Denis, attualmente ai domiciliari, ha scritto una lettera indirizzata a Marcelloe Fedele Confalonieri, per spiegare ai destinatari la miglior strategia affinché Silvio Berlusconi venga eletto al Quirinale. Ne parlano ine la giornalista Martina Castigliani L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Chi scrive considera, per esempio, non particolarmente perbene un ex premier che si candida al Quirinale pur se con… - grandemax60 : RT @Riccardo_Bocca: Il porno-show di #Verdini, condannato a 6 anni per il crac del Credito cooperativo fiorentino (agli arresti domiciliari… - SavCasal : RT @Riccardo_Bocca: Il porno-show di #Verdini, condannato a 6 anni per il crac del Credito cooperativo fiorentino (agli arresti domiciliari… - darioderrico : RT @Riccardo_Bocca: Il porno-show di #Verdini, condannato a 6 anni per il crac del Credito cooperativo fiorentino (agli arresti domiciliari… - sal_fabri : RT @Riccardo_Bocca: Il porno-show di #Verdini, condannato a 6 anni per il crac del Credito cooperativo fiorentino (agli arresti domiciliari… -

Ultime Notizie dalla rete : Colle condannato Le tasse degli italiani servono a risarcire gli errori giudiziari ... quando cioè un innocente viene condannato con sentenza passata in giudicato, la situazione appare ... Con l'elezione del nuovo inquilino del Colle, potrebbe aprirsi però un nuovo scenario. Se il nome ...

Verdini ai domiciliari sussurra sul Colle ... è candidare un pregiudicato, un signore ancora alle prese con le aule giudiziarie, fingendo come nulla fosse che si tratti di quisquilie, che sarà mai un Presidente della Repubblica già condannato ...

Colle, il condannato Verdini scrive al condannato Dell’Utri, perché? Segui la diretta con Peter Gomez Il Fatto Quotidiano L'allergia della sinistra a un Colle di centrodestra La sinistra continua a soffrire del complesso di superiorità: il veto a Berlusconi per il Colle nasconde in realtà un veto a chiunque sia di centrodestra ...

B. al Colle: dove sono i cittadini che un tempo si ribellavano? Lo stesso Paese che per anni ha onorato Falcone e Borsellino ora sostanzialmente tace. Berlusconi mira al Quirinale: condannato, amnistiato, prescritto, tuttora indagato e imputato, osa farsi avanti.

... quando cioè un innocente vienecon sentenza passata in giudicato, la situazione appare ... Con l'elezione del nuovo inquilino del, potrebbe aprirsi però un nuovo scenario. Se il nome ...... è candidare un pregiudicato, un signore ancora alle prese con le aule giudiziarie, fingendo come nulla fosse che si tratti di quisquilie, che sarà mai un Presidente della Repubblica già...La sinistra continua a soffrire del complesso di superiorità: il veto a Berlusconi per il Colle nasconde in realtà un veto a chiunque sia di centrodestra ...Lo stesso Paese che per anni ha onorato Falcone e Borsellino ora sostanzialmente tace. Berlusconi mira al Quirinale: condannato, amnistiato, prescritto, tuttora indagato e imputato, osa farsi avanti.