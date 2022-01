Ciclismo | servono gli infiltrati nelle squadre per scoprire il doping? L’UCI ed il modus operandi che fa discutere

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilè stato sconquassato dagli innumerevoli casi dinegli anni ’90 e all’inizio del nuovo millenio. La vicenda Lance Armstrong, tra le altre, ha inevitabilmente lasciato scorie importanti nell’universo del pedale. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, i controlli antisi sono perfezionati e si sono intensificati, facendo pulizia in gruppo. Sembra però non essere sufficiente e Amina Lanaya, direttrice generale dell’Unione Ciclistica Internazionale, ha delineato un possibile piano per combattere il. Le parole della manager, rilasciate alla testata Ouest France, hanno avuto una vasta eco e stanno facendo. In sostanza si parla di infiltrare alcune persone all’interno delleciclistiche per capire come operano e se ci sono delle ...