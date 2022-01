Chi è Valeria Pasciuti, la madre di Sophie Codegoni: “Siamo come sorelle” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Valeria Pasciuti è la madre di Sophie Codegoni, concorrente del Grande Fratello Vip ed Ex tronista di Uomini e Donne, nata a Varese e salita alla ribalta delle cronache per la somiglianza con la figlia e per essere intervenuta in sua difesa nella casa del GF contro Gianmaria Antinolfi. Valeria Pasciuti, che per un periodo è stata Valeria Codegoni è originaria di Tradate in provincia di Varese, qui risiede attualmente per lavorare nello studio dentistico di famiglia. Non sappiamo molto sulla biografia della mamma di Sophie Codegoni: le due si somigliano nonostante una differenza d’età che dovrebbe essere di circa 25 anni (la madre di Sophie dovrebbe avere quindi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)è ladi, concorrente del Grande Fratello Vip ed Ex tronista di Uomini e Donne, nata a Varese e salita alla ribalta delle cronache per la somiglianza con la figlia e per essere intervenuta in sua difesa nella casa del GF contro Gianmaria Antinolfi., che per un periodo è stataè originaria di Tradate in provincia di Varese, qui risiede attualmente per lavorare nello studio dentistico di famiglia. Non sappiamo molto sulla biografia della mamma di: le due si somigliano nonostante una differenza d’età che dovrebbe essere di circa 25 anni (ladidovrebbe avere quindi ...

