Camorra | vivandiere boss teste irreperibile e pm rinuncia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’Vincenzo Inquieto,deldei Casalesi Michele Zagaria, proprietario dell’appartamento in via Mascagni a Casapesenna (Caserta) dove il 7 dicembre del 2011 l’ex primula rossa del clan dei Casalesi venne catturato dopo 16 anni di latitanza. Secondo le informazioni in possesso degli inquirenti, si è trasferito da oltre un anno in Romania dove il fratello Nicola ha costruito un impero immobiliare con i soldi del, venendo per questo anche condannato (in Appello nel febbraio 2021 ha avuto 14 anni). Oggi Vincenzo Inquieto (che ha pagato il suo debito con la giustizia), in passato condannato con la moglie Rosaria Massa per favoreggiamento alma assolto in un altro processo per associazione camorristica, avrebbe dovuto testimoniare al ...