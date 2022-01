Calciomercato Napoli: Giuntoli gioca su due tavoli, fitti i contatti con Tagliafico (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Napoli su Nicolas Tagliafico dell’Ajax, i contatti tra Cristiano Giuntoli e l’entourage del calciatore sono sempre più fitti. Corriere dello Sport conferma la notizia di Calciomercato che interessa il Napoli, con l’esterno argentino che ha voglia di lasciare l’Olanda e trasferirsi in Italia. La Serie A abbraccerebbe volentieri Tagliafico, soprattutto Spalletti non direbbe di no all’esterno mancino, anche se ci sarebbe da fare almeno una cessione. Ma le vie del mercato sono sempre complicate e certi tasselli non si muovono, se prima non si riesce a sbloccare un altro affare di mercato. Napoli su Tagliafico: problema della formula “L’ultima idea conduce in Olanda, il Napoli è tornato a chiacchierare ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilsu Nicolasdell’Ajax, itra Cristianoe l’entourage del calciatore sono sempre più. Corriere dello Sport conferma la notizia diche interessa il, con l’esterno argentino che ha voglia di lasciare l’Olanda e trasferirsi in Italia. La Serie A abbraccerebbe volentieri, soprattutto Spalletti non direbbe di no all’esterno mancino, anche se ci sarebbe da fare almeno una cessione. Ma le vie del mercato sono sempre complicate e certi tasselli non si muovono, se prima non si riesce a sbloccare un altro affare di mercato.su: problema della formula “L’ultima idea conduce in Olanda, ilè tornato a chiacchierare ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, contatti con l'@AFCAjax per @nico_taglia - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Tagliafico, la situazione - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il #Napoli resta vigile su Mathias #Olivera del @GetafeCF - Alberto_Today : Bologna-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - Alberto_Today : Napoli: Giuntoli insiste per un terzino -