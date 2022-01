Calciomercato Juventus, il Barcellona dà l’ultimatum a Dembelé! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ore davvero caldissime in casa del Barcellona che oltre ai problemi di ricostruzioni di una realtà solida deve affrontare il ‘problema’ Dembelé e il suo rinnovo di contratto. Dembelé Barcellona Rinnovo Il talento francese arrivato nell’estate del 2017 a Barcellona per la modica cifra di 100 milioni più 40 di bonus dopo anni altalenanti a causa di infortuni è ora un problema per la scadenza del suo contratto e perdere un giocatore pagato cosi tanto a 0 sarebbe un disastro. Per questo motivo la società ha deciso di dare un ultimatum di 48 ore al giocatore che se non risponderà sarà messo subito sul mercato per monetizzare un minimo. La Juve è pronta a fiutare l’affare a parametro zero per questa estate ma attenzione alle sirene inglesi del Liverpool di Klopp. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ore davvero caldissime in casa delche oltre ai problemi di ricostruzioni di una realtà solida deve affrontare il ‘problema’ Dembelé e il suo rinnovo di contratto. DembeléRinnovo Il talento francese arrivato nell’estate del 2017 aper la modica cifra di 100 milioni più 40 di bonus dopo anni altalenanti a causa di infortuni è ora un problema per la scadenza del suo contratto e perdere un giocatore pagato cosi tanto a 0 sarebbe un disastro. Per questo motivo la società ha deciso di dare un ultimatum di 48 ore al giocatore che se non risponderà sarà messo subito sul mercato per monetizzare un minimo. La Juve è pronta a fiutare l’affare a parametro zero per questa estate ma attenzione alle sirene inglesi del Liverpool di Klopp. Daniele Scrazzolo

