Calciomercato Barcellona: ultimatum a Dembele (Di lunedì 17 gennaio 2022) . L'attaccante francese è da tempo nel mirino dei blaugrana O Dembélé deciderà di rinnovare il contratto in scadenza col Barcellona o sarà ceduto già in questa sessione di Calciomercato. E' questo, secondo Mundo Deportivo, l'ultimatum che il club blaugrana ha posto al francese. Dembélé, da tempo nel mirino della Juve, dovrà decidere entro 48 ore. Il motivo? La sua cessione potrebbe sbloccare il mercato in entrata del Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

