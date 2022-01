Calcio e covid | stadi aperti al 50% | obiettivo per febbraio

(Di lunedì 17 gennaio 2022)pieni al 50% a, capienza al 100% a primavera. Sono gli obiettivi che delinea il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a ‘La Politica nel Pallone su Gr Parlamento’. Attualmente, neglidisono ammessi 5.000 spettatori dopo le ultime misure anti-varate dal governo. “Capienza al 50% dal 6? L’non può essere che essere di tornare al 100% in presenza, vorrebbe dire veramente che siamo arrivati ad una fase endemica del virus e quindi ad una convivenza. Io credo che” si debba “ragionare alla ripresa del campionato a: mancano 20 giorni e con 500mila dosi al giorno, vuol dire 37 milioni di persone con la terza dose, quindi è ragionevole pensare” ad una capienza al 50% come ad un ...

Attualmente, negli stadi disono ammessi 5.000 spettatori dopo le ultime misure anti -varate dal governo. "Capienza al 50% dal 6 febbraio? L'obiettivo non può essere che essere di ...Il presidente della Juve , Andrea Agnelli , è guarito dal. Risultato positivo la scorsa settimana, e per questo motivo costretto a rinunciare ad assistere alla Supercoppa a San Siro contro l'Inter, il numero uno bianconero, regolarmente vaccinato e ...È proseguito presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti a Roma il tour di incontri con i rappresentanti del calcio di base del presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha ra ...Torino, 17 gen. - Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, risultato positivo al Covid la scorsa settimana e per questo motivo costretto a rinunciare ad as ...